Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Nachmittag kräftig

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 35,0 Prozent.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 35,0 Prozent auf 0,270 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,270 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,206 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.256 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.048,148 Prozent. Am 18.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,088 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,556 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net