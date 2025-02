Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 7,0 Prozent auf 0,214 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 0,214 EUR. Bei 0,214 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,206 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 42.256 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,100 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.348,598 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,065 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net