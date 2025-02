Kurs der Bettermoo(d) Food

Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 11:43 Uhr 35,0 Prozent. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,270 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,206 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 42.256 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.048,148 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 67,556 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 27.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

