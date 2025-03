Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,250 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:43 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,250 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,250 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,193 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,193 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.090 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,080 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 732,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 64,960 Prozent wieder erreichen.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

