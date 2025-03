Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag kaum bewegt

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,250 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,250 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,250 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,193 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,193 EUR. Zuletzt wurden via BMN 390 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 2,080 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 732,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 185,388 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net