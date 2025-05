Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Montagvormittag unter Druck

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 8,3 Prozent auf 0,116 EUR ab.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 09:13 Uhr verlor das Papier 8,3 Prozent auf 0,116 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,116 EUR nach. Bei 0,116 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 18.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,215 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 947,414 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,081 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 43,921 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 02.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net