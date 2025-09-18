DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Freitagmittag deutlich nach

19.09.25 12:06 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Freitagmittag deutlich nach

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 27,6 Prozent auf 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 27,6 Prozent auf 0,069 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,062 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 4.447 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.496,821 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,711 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

