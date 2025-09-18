Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Freitagmittag deutlich nach

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 27,6 Prozent auf 0,069 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 27,6 Prozent auf 0,069 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,062 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 4.447 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.496,821 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,711 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

