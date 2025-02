Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag auf Höhenflug

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 9,0 Prozent auf 0,218 EUR.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 9,0 Prozent auf 0,218 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,262 EUR. Bei 0,155 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 2.576 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.322,018 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Mit Abgaben von 59,817 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 27.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net