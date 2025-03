Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 0,240 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 0,240 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,212 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,240 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 165 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 750,000 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 63,500 Prozent Luft nach unten.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net