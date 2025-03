Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Donnerstagmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,240 EUR ab.

Um 11:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 0,240 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,212 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,240 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,040 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 88,235 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2025 Kursverluste bis auf 0,088 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,500 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 28.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net