Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,220 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,220 EUR. Bei 0,200 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,200 EUR.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 92,903 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 60,182 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net