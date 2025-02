Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 0,220 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 0,220 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,200 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,200 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 1.309,091 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 60,182 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net