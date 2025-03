Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Freitagmittag an

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 25,0 Prozent auf 0,250 EUR zu.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 25,0 Prozent auf 0,250 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,250 EUR. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 969 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 2,040 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 716,000 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 64,960 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net