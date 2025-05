Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 35,6 Prozent auf 0,147 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 35,6 Prozent auf 0,147 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,147 EUR aus. Bei 0,147 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.900 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,210 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 725,939 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,078 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,621 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

