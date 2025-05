Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 0,110 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,110 EUR. Bei 0,110 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Bei 1,205 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 995,455 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,727 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

