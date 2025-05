Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,110 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,205 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2024. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,871 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,081 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 26,727 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net