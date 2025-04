Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 15,1 Prozent auf 0,167 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 15,1 Prozent auf 0,167 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,152 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,161 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.060 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,690 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 915,015 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 47,387 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net