Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Mittag deutlich nach

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 20,9 Prozent auf 0,155 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 20,9 Prozent auf 0,155 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,161 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,690 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 990,323 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,484 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net