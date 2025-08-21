DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Freitagnachmittag kräftig

22.08.25 16:09 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Freitagnachmittag kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 16,3 Prozent auf 0,045 EUR.

Die Aktie notierte um 15:59 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 16,3 Prozent auf 0,045 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,045 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,048 EUR.

Bei einem Wert von 1,080 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2.289,381 Prozent. Am 13.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,013 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 71,239 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

