Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 09:14 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,070 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,070 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 93,665 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,714 Prozent wieder erreichen.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net