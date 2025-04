Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,199 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 15:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,199 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,199 EUR an. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,199 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,199 EUR.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,675 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 741,709 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,980 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.06.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net