Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,199 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,199 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,199 EUR aus. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,199 EUR. Bei 0,199 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,675 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 741,709 Prozent. Am 18.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 55,980 Prozent sinken.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net