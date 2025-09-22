Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
23.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 6,9 Prozent auf 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 0,070 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,070 EUR ab. Bei 0,070 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.483,095 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,713 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

