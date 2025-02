Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Montagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,290 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 0,290 EUR abwärts. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,290 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,295 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,100 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2024. Mit einem Zuwachs von 968,966 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 231,050 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 27.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Am 28.03.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net