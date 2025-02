Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Montagvormittag

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 15,1 Prozent auf 0,289 EUR zu.

Um 08:52 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 15,1 Prozent auf 0,289 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,289 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,289 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.800 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net