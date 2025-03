Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagvormittag tiefrot

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 19,5 Prozent auf 0,206 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 2,040 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 890,291 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 57,476 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net