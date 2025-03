Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagmittag im Keller

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 11,3 Prozent auf 0,227 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 11,3 Prozent auf 0,227 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,206 EUR. Bei 0,206 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 6 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 798,678 Prozent. Am 18.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,088 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 159,132 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

