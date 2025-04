Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,199 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,199 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,199 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,199 EUR. Bei 0,199 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 1,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 88,084 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 127,169 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net