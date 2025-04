Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,199 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,199 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,199 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,199 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,199 EUR.

Bei 1,670 EUR markierte der Titel am 25.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 739,196 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 55,980 Prozent wieder erreichen.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Am 02.06.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net