Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagvormittag im Keller

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 19,0 Prozent auf 0,235 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 19,0 Prozent auf 0,235 EUR abwärts. Bei 0,235 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,290 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.219,149 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 62,723 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

