Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Nachmittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 0,275 EUR.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 5,8 Prozent auf 0,275 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,276 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,200 EUR. Bisher wurden heute 123 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Bei 2,040 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 86,520 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,145 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net