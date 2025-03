Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Tiefenrausch

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 0,245 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 5,8 Prozent auf 0,245 EUR ab. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,200 EUR nach. Bei 0,200 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 122 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 732,653 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2025 Kursverluste bis auf 0,088 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,245 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.12.2024 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net