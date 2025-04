Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 17,0 Prozent auf 0,189 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 17,0 Prozent auf 0,189 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,174 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,174 EUR.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,545 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 719,629 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Mit Abgaben von 53,528 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net