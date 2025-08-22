DAX24.332 -0,1%ESt505.472 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.448 -0,4%Nas21.517 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1703 -0,2%Öl68,59 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 2,9 Prozent auf 0,093 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 15:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,9 Prozent auf 0,093 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,093 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,090 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.093,305 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 46.200,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net

