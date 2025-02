Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Nachmittag tief südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 0,280 EUR.

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 6,7 Prozent auf 0,280 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,220 EUR aus. Bei 0,220 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 11.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.007,143 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,714 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net