Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag im Keller

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 6,7 Prozent auf 0,280 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:14 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 0,280 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,220 EUR ein. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 11.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,100 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,968 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,088 EUR fiel das Papier am 18.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 68,714 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net