Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag stark gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 30,0 Prozent auf 0,260 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 30,0 Prozent auf 0,260 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,260 EUR. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.135 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 684,615 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 196,804 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net