Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 0,203 EUR.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,203 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,203 EUR zu. Bei 0,200 EUR eröffnete der Anteilsschein.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,040 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 90,049 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 131,735 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.12.2024 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net