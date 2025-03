Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Mittag stark

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 26,5 Prozent auf 0,253 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 26,5 Prozent auf 0,253 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,253 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,200 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 650 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,040 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 706,324 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 65,375 Prozent sinken.

Am 27.12.2024 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2025 erfolgen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

