Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 7,1 Prozent auf 0,130 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 7,1 Prozent auf 0,130 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,110 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,110 EUR.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 1,205 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 826,923 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,081 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 38,000 Prozent wieder erreichen.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net