Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Montagmittag aus Bettermoo(d) Food

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 7,1 Prozent auf 0,130 EUR nach.

Um 11:43 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 7,1 Prozent auf 0,130 EUR ab. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,110 EUR.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,205 EUR an. Mit einem Zuwachs von 826,923 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,081 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,000 Prozent.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 vorlegen. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net