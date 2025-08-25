Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag im Sinkflug

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 10,9 Prozent bei 0,065 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr um 10,9 Prozent auf 0,065 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,065 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,065 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.500 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,110 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.602,454 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,166 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net