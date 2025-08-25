Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 36,1 Prozent auf 0,059 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 36,1 Prozent auf 0,059 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,059 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,059 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.766,554 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,662 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net