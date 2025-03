Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food büßt am Donnerstagvormittag ein

Kurs der Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 0,250 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 0,250 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,250 EUR ab. Bei 0,250 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 730 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 2,040 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 716,000 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 64,960 Prozent Luft nach unten.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 28.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net