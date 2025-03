Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Mittag tief südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 23,1 Prozent bei 0,200 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 23,1 Prozent auf 0,200 EUR ab. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,200 EUR ein. Bei 0,250 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 730 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,040 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 920,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,200 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 28.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net