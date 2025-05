Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,130 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich um 09:16 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,130 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,130 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,130 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,130 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 1,205 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 826,923 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,000 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net