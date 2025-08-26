Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag stark gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 31,1 Prozent auf 0,074 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 31,1 Prozent auf 0,074 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,074 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,066 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.389,218 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,730 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

