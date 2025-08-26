DAX24.154 ±0,0%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food schießt am Mittwochvormittag hoch

27.08.25 09:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 23,7 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 23,7 Prozent auf 0,070 EUR zu. Bei 0,070 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,066 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.478,571 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,714 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

