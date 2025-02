Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Freitagnachmittag ein

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 37,1 Prozent auf 0,220 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 37,1 Prozent auf 0,220 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,220 EUR. Bei 0,290 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 135 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.309,091 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,182 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.12.2024 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net