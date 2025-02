Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 21,7 Prozent auf 0,274 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 21,7 Prozent auf 0,274 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,274 EUR nach. Bei 0,290 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,100 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,161 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 68,029 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net